В июле в Казани пройдут два субботника на прибрежных территориях
В этом месяце в Казани на прибрежных территориях запланированы два субботника. 9 июля, в пятницу, экологическая акция пройдет на озере Лесное. 30 июля всех желающих приглашают на уборку на пляж «Локомотив».
Субботники пройдут также 2 июля (пятница) в Камских Полянах и в Нижнекамске на озере Каракуль. 17 июля планируют расчистить берег Волги в пгт. Тенишево, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Экоакции по уборке берегов пройдут в Казани и в августе. Планируется очистить территорию пляжа Нижнее Заречье, озера Глубокое и прибрежную полосу Казанки.
В Татарстане в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» очистили более 3 тыс. км береговых линий. В санитарных акциях по очистке прибрежных территорий Татарстана приняли участие уже более 150 тыс. человек — они собрали более 19,5 куб. м мусора.
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