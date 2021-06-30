В рамках нацпроекта «Экология» было очищено 3 тысячи км прибрежных зон Татарстана

В санитарных акциях по очистке прибрежных территорий Татарстана приняли участие уже более 150 тыс. человек — они собрали более 19,5 кубических метров мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» было очищено более 3 тыс. км береговых линий.

Татарстан занял третье место по итогам Всероссийской акции по очистке берегов от мусора «Вода России» за 2020 год. Сообщается, что на Казанке к очистке берегов привлекали водолазов.

Алексей Нечаев