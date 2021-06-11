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Экономика

В России медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%

20:59, 11.06.2021
В России медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России медианная зарплата в 2020 году составила 32 422 рубля. Об этом сообщили в Росстате.

В 2019 году этот показатель составлял 30 458 рублей. Расчет основан на административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат. Росстат проанализировал данные 75 млн человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше, пишет РБК.

Среднемесячная номинальная зарплата в российских организациях за 2020 год составила 51 352 рубля.

В апреле «Реальное время» проанализировало, кто больше всего заработал и потерял во время введения нерабочих дней в России из-за пандемии коронавируса. Подробности — в материале интернет-газеты.

ЭкономикаФинансыОбщество
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