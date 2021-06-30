В Татарстане в прошлом году из сел уехали примерно 3 тыс. человек

В Татарстане наблюдается отток людей из сельской местности. В 2020 году из села уехали примерно 3 тыс. человек, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Он обратил внимание, что в селах республики доля трудоустроенных за последние 3 года молодых людей в возрасте до 30 лет составляет всего 9%. При этом на 4% за это период выросло число работников старше пенсионного возраста, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Численность и состав работников сельскохозяйственной отрасли не только сокращается, но и стареет», — заявил Хабипов. По его словам, на сегодняшний день в Татарстане из 900 тыс. сельчан только 57 тыс. работают в сельхозпроизводстве.

Татьяна Демина