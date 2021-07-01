«Не все фигуранты установлены»: В Казани по делу о взятках арестован подполковник МЧС

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Только что Советский райсуд Казани отправил в СИЗО до 18 августа начальника надзорного отдела в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по РТ Линара Сунгатуллина. На заседании было заявлено — все предполагаемые получатели двух взяток в крупном размере пока не установлены, а число эпизодов может вырасти, передает журналист «Реального времени».

Ходатайство Следкома по РТ на арест подполковника внутренней службы поддержали следователь 2-го отдела Марат Хадеев и старший помощник прокурора Советского района Руслан Давлетшин.

Представитель следствия сообщил, что дело возбуждено в отношении предполагаемого посредника взятки и неустановленных получателей из числа должностных лиц ГУ МЧС по РТ, расследованием занимается целая следственная группа. «На данный момент не установлено местонахождение иных лиц, причастных к совершению преступлений, — сообщил Хадеев. — Также проверяется причастность Сунгатуллина к иным коррупционным преступлениям.



Задержанный Линар Сунгатуллин на заседании открестился от обширных связей в правоохранительных органах и просил принять во внимание, что является отцом троих малолетних детей. «Давление оказывать на кого-либо я не уполномочен и не могу. Конкретные доказательства моей вины не указаны на данном этапе», — отметил он и предложил ограничиться домашним арестом.

Его адвокат Ильшат Гильманов уточнил у подзащитного — когда именно он оказался в наручниках? Тот ответил — с 10 до 11 часов 29 июня. Защитник подчеркнул — время в протоколе о задержании в 19.45 не соответствует действительности. Ходатайство СК адвокат назвал немотивированным и незаконным. «Фактически на сегодняшний день моего доверителя пытаются отправить под стражу, ссылаясь на показания Разуваева, который сам является обвиняемым по этому делу и находится под домашним арестом. Мы воспринимаем меру пресечения как способ воздействия, дабы добиться каких-то показаний».

По ходатайству защиты к материалам приобщили почетную грамоту Сунгатуллина за подписью министра гражданской обороны РФ за вклад в подготовку и проведение Кубка конфедераций, а также благодарственное письмо администрации Кировского и Московского районов — за большой вклад в социальное развитие этой территории.

Напомним, подполковника задержали по подозрению в получении двух взяток по 200 тысяч рублей каждая — за содействие челнинским фирмам, желающим получить лицензию на монтаж, техобслуживание и ремонт средств пожарной безопасности для зданий и сооружений. По версии силовиков, деньги передавались через посредника — директора челнинского ООО «Мой дом» Владимира Разуваева в 2020-м и 2021 годах. Он уже признал вину и с 23 июня находится под домашним арестом. Уголовное дело стало результатом оперативной разработки сотрудников УФСБ по РТ.

Вчера VIP-спасатель получил статус обвиняемого по двум эпизодам коррупционных преступлений (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вину он не признал.

На свободе Сунгатуллин сегодня оказался еще в ходе судебного заседания. Оно началось с задержкой на 3 часа, и в зал задержанного доставили под конвоем сотрудников ФСБ в штатском. Но примерно через 15 минут после начала заседания председательствующий судья Марат Хаертдинов констатировал — 48 часов с момента указанного в протоколе времени задержания уже истекли, а потому постановил — освободить задержанного в зале суда до избрания ему какой-либо меры пресечения.

После оглашения решения суда на него вновь надели наручники.

Источники «Реального времени» полагают, что количество эпизодов в деле может вырасти «в геометрической прогрессии», и не исключают появления новых фигурантов.