В Челнах на проектирование нового здания горбольницы №5 выделят 70 млн рублей

На проектирование здания больничного комплекса горбольницы №5 будет выделено 70 млн рублей, сообщил мэр города Наиль Магдеев по итогам недавней встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.



По словам Магдеева, средства выделят в 2022 году. Обращение уже подписано, даны соответствующие поручения. Точный размер суммы будет зависеть от того, какие проектные организации заявляются, а еще какую площадь займет больничный комплекс. Для строительства уже подобрали площадку на проспекте Чулман. Мэр уточнил, что проектирование таких объектов занимает около года.

«За один год мы новое здание точно не построим. Поэтому пока горбольница №5 оказывает помощь не только жителям Набережных Челнов, но и близлежащим районам по большому перечню медицинских услуг. Поэтому 5-я горбольница будет еще довольно продолжительное время работать в старом здании», — приводят слова Магдеева «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Набережных Челнах горбольницу №5 вновь перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Решение приняли в связи с ростом заболеваемости в других регионах страны.

Также в Челнах увеличивают число коек на случай, если начнет расти количество граждан с подозрением на коронавирус.

Маргарита Головатенко