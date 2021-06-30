В Татарстане засняли на видео «матрешку» из КАМАЗов

Фото: кадр видео

В соцсетях очевидцы поделились видео, на кадрах которого КАМАЗ везет и буксирует другие грузовые машины. Кадры сняты на одной из дорог Татарстана.



«Ничего необычного, просто в Татарстане КАМАЗ везет КАМАЗ и буксирует КАМАЗ, который везет КАМАЗ, который везет ВАЗ», — гласит подпись к видео.

На кадрах тягач КАМАЗ везет другой КАМАЗ без колес и одновременно буксирует еще одну такую «матрешку» из двух КАМАЗов и одного легкового автомобиля ВАЗ.

Видеозапись жителей региона рассмешила, пользователи оставили под постом много шутливых комментариев.

Маргарита Головатенко