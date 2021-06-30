Путин поручил внести дисплей Брайля в перечень средств, которыми должны быть обеспечены инвалиды по зрению

Дисплей Брайля внесут в перечень технических средств, которыми должны обеспечивать людей с инвалидностью по зрению. Такое поручение дал президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Ему рассказали историю о девочке, которая лишилась зрения в 6 лет. Ребенок обратился к главе государства, однако волонтеры уже до прямой линии решили ее проблему и купили ей специальный дисплей.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию события.