Путин поручил внести дисплей Брайля в перечень средств, которыми должны быть обеспечены инвалиды по зрению
Дисплей Брайля внесут в перечень технических средств, которыми должны обеспечивать людей с инвалидностью по зрению. Такое поручение дал президент России Владимир Путин во время прямой линии.
Ему рассказали историю о девочке, которая лишилась зрения в 6 лет. Ребенок обратился к главе государства, однако волонтеры уже до прямой линии решили ее проблему и купили ей специальный дисплей.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию события.ОбществоВластьМедицина
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