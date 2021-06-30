Путин: «Нужно думать о хорошем, и тогда оно материализуется»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о мечтах, которые не могут быть исполнены.

— Все мы должны думать о лучшем и надеяться на лучшее. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать. Нужно настраивать себя на позитивный лад. Нужно думать о хорошем, и тогда оно материализуется, — заметил Путин.



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