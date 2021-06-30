В Казани на девять месяцев перекроют улицы Аделя Кутуя и Бухарская

В Казани с сегодняшнего дня закроют для движения автомобилей и пешеходов дороги по улицам Аделя Кутуя и Бухарской. Об этом сообщается на сайте исполкома.

До 30 марта будет перекрыта улица Аделя Кутуя, на участке от Бухарской до дома №153 (корпус 2) по Аделя Кутуя. В этот же период будет закрыт проезд по улице Бухарской на участке от дома №89/4 до улицы Родины.

Неудобства связаны с выносом инженерных сетей при строительстве участка дороги от Гвардейской до проспекта Победы.

Напомним, с 23 июня по 3 июля в Казани закроют проезд по улице Маяковского у дома №17 и в месте пересечения с улицей Бутлерова у дома №35.



Ольга Плешкова