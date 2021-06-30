Президент России: увольнять за отказ от вакцинирования при наличии медотвода незаконно

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что если есть отвод от прививки от коронавируса по медицинским соображениям, то требовать вакцинации никто не имеет права. Так он ответил на вопрос из Москвы.

Мужчина из Москвы сообщил, что его супругу хотят уволить из школы из-за отказа от прививки от COVID-19, несмотря на имеющийся отвод от вакцинации по медицинским показателям.

По словам президента, незаконно увольнять за отказ от вакцинирования при наличии медотвода.

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