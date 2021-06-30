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Путин высказался об обязательной вакцинации населения от COVID-19

12:15, 30.06.2021

Президент России Владимир Путин прокомментировал введение обязательной вакцинации от COVID-19 и проведение Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Говоря о проведении чемпионата по футболу, глава государства отметил, что здесь мы вынуждены были исполнять обязательства, которое взяли на себя.

— Я говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться. Но надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите.

Отвечая на вопрос журналистки Наили Аскер-Заде о том, будет ли введен новый локдаун, Путин отметил, что ограничительные меры в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна.

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