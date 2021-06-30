ЦБ и НПФ подготовили новую пенсионную реформу

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Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовил новую пенсионную реформу. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно проекту средства будут принадлежать людям, а не государству. Отмечается, что накопительная часть пенсий должна измениться в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Так, ЦБ хочет реформировать нынешнюю систему.

Застрахованные россияне должны иметь возможность ощутить ресурсы как некую свою собственность, рассказал замглавы Центробанка Виктор Чистюхин.

«В целях стимулирования добровольных пенсионных взносов гражданам должен предоставляться отдельный налоговый вычет, например 6% от зарплаты или дохода»,— считает гендиректор «ВТБ Пенсионного фонда» Лариса Горчаковская.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в котором россиянам предлагалось представить себя на месте советника президента страны: граждане сообщали, какие законы и правила в современной России они отменили бы или, напротив, ввели. Согласно данным опроса, многие россияне выступили за возврат пенсионного возраста (14%).



Алексей Нечаев