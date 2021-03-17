ВЦИОМ: россияне хотят отменить пенсионную реформу и вернуть смертную казнь

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в котором россиянам предлагалось представить себя на месте советника президента страны: граждане сообщали, какие законы и правила в современной России они отменили бы или, напротив, ввели.



Согласно данным опроса, многие россияне выступили за возврат пенсионного возраста (14%), уменьшение налогов и изменение налоговой системы (6%). 3% опрошенных хотели бы вернуть прежнюю версию конституции, 2% — отменить мораторий на смертную казнь. Назвали другое и затруднились ответить 53% и 63% соответственно.

Еще респонденты рассказывали, какие законы следовало бы принять — 7% выступили за ужесточение наказаний за взяточничество, 6% за направленные на развитие страны законы. 5% сообщили, что в России следует отменить ЕГЭ, 2% высказались о необходимости введения закона о домашнем насилии. 36% назвали другое, 54% затруднились ответить.

Опрос проводился 12 марта с помощью телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Россиянам предлагалось выбрать до пяти вариантов ответа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее россияне рассказывали, что больше всего хотят купить в 2021 году. Каждый четвертый россиянин (26%) в 2021 году хочет сделать ремонт в квартире или купить мебель. Вторая по популярности статья расходов — туристическая поездка, ее хотят совершить 20% россиян. 15% опрошенных хотели бы приобрести бытовую технику.

Маргарита Головатенко