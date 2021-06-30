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В Татарстане провакцинировано от коронавируса 532 894 человека

12:02, 30.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 532 894 человека
Фото: Максим Платонов

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 532 894 человека. За сутки привились 12 870 человек, сообщили сегодня в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 382 344 человека.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

  • Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
  • портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
  • единый номер 122,
  • при обращении в МФЦ,
  • при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 35 новых случаев COVID-19. Один случай завозной, 34 — контактные. Общее число заболевших коронавирусом жителей республики достигло 22 436, сообщает оперштаб.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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