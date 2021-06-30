В Татарстане провакцинировано от коронавируса 532 894 человека
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 532 894 человека. За сутки привились 12 870 человек, сообщили сегодня в региональном Минздраве.
Второй компонент вакцины получили 382 344 человека.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
- портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
- единый номер 122,
- при обращении в МФЦ,
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 35 новых случаев COVID-19. Один случай завозной, 34 — контактные. Общее число заболевших коронавирусом жителей республики достигло 22 436, сообщает оперштаб.
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