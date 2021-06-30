В Татарстане зарегистрировали 35 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 35 новых случаев COVID-19. 1 случай завозной, 34 — контактные. Общее число заболевших коронавирусом жителей республики достигло 22 436, сообщает оперштаб.

12 человек госпитализировано, 23 — получают лечение на дому.

21 случай зарегистрировали в Казани, 8 — в Челнах, по 2 — в Алексеевском и Алькеевском районах, по 1 — в Азнакаевском и Высокогорском районах.

За минувшие сутки выздоровели 37 пациентов, всего — 20 182. Умерли за сутки от COVID-19 два пациента, за весь период пандемии от инфекции скончались 540 татарстанцев.

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Татьяна Леухина