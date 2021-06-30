Минздрав: ревакцинацию от COVID-19 можно провести любым зарегистрированным препаратом

Фото: Максим Платонов

Минздрав России утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения против COVID-19 и направил их в регионы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также отмечается, что не нужно сдавать тест на антитела для вакцинации. Ревакцинацию можно проводить любым зарегистрированным препаратом. Кроме того, после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год.

фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор рекомендовал вакцинированным гражданам внимательно отнестись к своему состоянию после получения прививки от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В ведомстве напомнили, что у некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повышение температуры. Он бывает не у всех, но если возникает, то это нормально.

Алексей Нечаев