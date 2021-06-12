Желая обезопасить себя от мошенников, жительница Казани перевела им 140 тысяч рублей
24-летняя жительница Казани обратилась в полицию, сообщив, что пострадала от действий мошенников. Сумма ущерба составила 141 тысячу рублей.
5 июня девушке позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Он уточнил у нее информацию по якобы оформленному девушкой кредиту, но она сообщила, что не подавала заявок на его оформление. Тогда мужчина ответил, что это могут быть действия мошенников.
Разговор с потерпевшей продолжила якобы сотрудник службы безопасности банка — девушка, представившаяся Викторией. Она сообщила о переводах средств в размере 92 и 49 тысяч рублей. Проблему она предложила решить, совершив зеркальный перевод тех же сумм, который должен заблокировать мошеннические операции.
Потерпевшая не перепроверила достоверность информации и выполнила условия звонившей. Она перевела через «мобильный банк» нужную сумму. После этого она позвонила на горячую линию банка, где ей сообщили, что это были мошенники.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полиция изучает все детали произошедшего, сообщает МВД по Казани.
В июне в Татарстане полицейские задержали 45-летнего жителя Пестречинского района — его подозревают в получении кредита при помощи чужого паспорта. Через интернет мужчина оформил на себя кредитную карту номиналом 100 тысяч рублей. Деньги он потратил на свои нужды.
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