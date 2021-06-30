Сотрудникам двух троллейбусных депо в Казани повысят зарплату

В Казани с 1 июля сотрудникам троллейбусных депо №1 и №2 повысят зарплату. Об этом объявил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Зарплата повысится у начальника цеха, начальника участков, мастеров, ремонтных рабочих, уборщиков территории, уборщиков служебных, производственных помещений, мойщиков-уборщиков подвижного состава.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среднем до 10% повысят оклады начальнику цеха, начальникам участков, мастерам. Тарифные ставки рабочих повысят на 19%, также пересмотрена система премирования. Показатель — «выполнение плана по ремонту вагонов» (согласно трудоемкости ремонтов), выпуск на линию технически исправного подвижного состава — основной показатель премирования рабочих. Уборщикам производственных помещений повысили оклады на 20%, уборщикам подвижного состава — на 30%, сообщает «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Вчера «Метроэлектротранс» сообщил, что в Казани завершается ремонт трамвайных путей по Технической улице. Сейчас уже отремонтировали 2 км 800 метров трамвайных путей (по 1 км 400 м в двух направлениях).

