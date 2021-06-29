В Татарстане прививку от коронавируса получили больше 520 тысяч человек

В Татарстане прививку от коронавируса получили 520 024 человека. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

За сутки в республике от СOVID-19 привились 9 130 человек. Второй компонент вакцины получили уже 374 854 татарстанца.



Минздрав России подготовил проект приказа, по которому хочет обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или перед отправкой в санаторий.



Ольга Плешкова