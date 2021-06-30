С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17»

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

В текущем году это уже второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС).

Сближение «Прогресса МС-17» с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с модулем «ПоисК» МКС запланирована на 04.02 мск 2 июля, пишет ТАСС.

Корабль доставит на МКС 470 кг топлива, 420 л питьевой воды, 40 кг баллонов с кислородом, 1 509 кг сухих грузов, среди которых аппаратура, средства технического обслуживания, одежда, продукты и другое.

«Реальное время» сообщало, что ракета-носитель «Союз-2.1а», пуск которой намечен на 30 июня, установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-17».



Ольга Плешкова