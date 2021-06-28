Грузовой корабль «Прогресс МС-17» установили на стартовый стол

Ракета-носитель «Союз-2.1а», пуск которой намечен на 30 июня, установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-17». Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

«В соответствии с решением государственной комиссии, 27 июня 2021 года ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки №31», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о вывозе грузового космического корабля «Прогресс МС-17» на стартовый стол.

Алексей Нечаев