Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020 по футболу

Сборная Украины обыграла в овертайме Швецию (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу.

Счет был открыт на 27-й минуте встречи, передачу Андрея Ярмоленко реализовал Александр Зинченко. Шведы отыгрались в самом конце первого тайма. После дальнего удара Эмиля Форсберга мяч задел ногу защитника украинцев и влетел в ворота Григория Бущана.

Во втором тайме команды по разу попали в штангу, а Форсберг отправил мяч в перекладину. Несмотря на наличие опасных моментов, встреча перешла в овертайм.

В дополнительное время Маркус Даниэльссон влетел прямой ногой в колено Артема Беседина, за что после видеопросмотра был удален с поля. Последние 20 минут овертайма украинцы провели в большинстве.

Фото: vk.com/euro2020

Решающим в итоге стал гол, забитый на 120-й минуте Артемом Довбиком. Форвард украинцев своим точным ударом установил окончательный счет матча.

В четвертьфинале Украина сыграет с Англией, чуть ранее обыгравшей Германию (2:0).