В поселке Куюки в Казани образовалась пробка из-за ДТП

На дороге в казанском поселке Куюки произошло ДТП, из-за которого образовалась пробка, сообщили в соцсетях.



ДТП затронуло две полосы. Как сообщают очевидцы, оно произошло из-за того, что одна из машин укатилась на дорогу и зацепила мимо проезжающую. На появившихся в сети фотографиях видно, что автомобиль стоит поперек дороги, а за ними образовалась большая очередь из автомобилей.

«Автобусы проехать не могут, доезжают до верного и высаживают пассажиров», поделились пользователи в Instagram.

Во вторник 29 июня около 17.05 на 236км+500 на повороте в село Кичучатово на трассе Казань-Оренбург столкнулись автомобили «Нива» и «ГАЗель». По предварительным данным, водитель «Нивы» не уступил дорогу «ГАЗели» при повороте налево, в результате чего легковушка опрокинулась набок. В салоне машины также находились четверо взрослых и трехлетний ребенок, который скончался на месте.

Маргарита Головатенко