В казанском поселке Кульсеитово произошел пожар

Фото: очевидцы

В казанском поселке Кульсеитово на улице Чулпан произошел пожар в частном доме, который не могли потушить около двух часов, сообщили «Реальному времени» очевидцы происшествия.

Фото: очевидцы

Хозяев во время пожара не было дома. Очевидцы предполагают, что в доме что-то случилось с электропроводкой: «Его сначала раз потушили, потом он снова загорелся — два потушили. В итоге приехали пожарные со шлангами. Шланги протекают. А у нас в поселке напора нет, они из озера качали — из аварийных колодцев воды вообще не было. И в итоге дом несколько раз вспыхивал. Пожарные уезжали, я так понимаю, за водой».

Фото: очевидцы

В соцсетях сообщили, что поселок сидел без воды порядка двух недель, а водоканал не реагировал на обращения жителей. Поэтому с тушением пожара возникли трудности, так как «гидранты почти все пустые» и «напора в шлангах нет».

Фото: очевидцы

В Челнах после пожара с двумя погибшими в СНТ «Энергетик» возбудили уголовное дело. В пожаре погибли мужчина и его 12-летняя дочь. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрических сетей.

Маргарита Головатенко