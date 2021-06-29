В России с начала года зарегистрировали 402 преступления в сфере долевого строительства

В настоящий момент в Едином реестре проблемных объектов по стране числятся 2 810 домов, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания, посвященного вопросам восстановления прав обманутых дольщиков территориальными следственными органами СК РФ.



С начала текущего года в России по линии всех правоохранительных органов зарегистрировали 402 преступления, связанных с долевым участием граждан в строительстве многоквартирных домов. Более трети преступлений, связанных с участием в долевом строительстве, приходится на Москву.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России в начале июня расширило полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Теперь фонд сможет решать проблемы тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства: живущих в аварийных домах, граждан с низким уровнем дохода, детей-сирот, многодетных семей, инвалидов.

Маргарита Головатенко