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Хуснуллин заявил о сложностях при строительстве трассы М-12 Москва — Казань

18:57, 29.06.2021
Хуснуллин заявил о сложностях при строительстве трассы М-12 Москва — Казань
Фото: kzn.ru (архив)

Проект строительства трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург столкнулся с некоторыми сложностями, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Сложности связаны с повышением цен на стройматериалы и нехваткой рабочей силы, написал он в своем Instagram.

В то же время вице-премьер выразил уверенность в том, что поставленные задачи будут решены в установленный для этого срок и движение по трассе М-12 откроется.

«Автодор» намерен уточнить стоимость строительства трассы М-12 Москва — Казань из-за удорожания металлоконструкций и битума. Об этом заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Сегодня стало известно, что на трассе М-12 проведут лабораторные испытания грунтов и подземных вод за 15 млн рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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