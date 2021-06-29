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На трассе М-12 проведут лабораторные испытания грунтов и подземных вод за 15 млн рублей

12:13, 29.06.2021
На трассе М-12 проведут лабораторные испытания грунтов и подземных вод за 15 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Будут проведены лабораторные испытания грунтов и подземных вод на объектах госкомпании «Российские автомобильные дороги» на строящейся трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило ООО «Автодор-инжиниринг». Начальная цена договора составляет 15,4 млн рублей. Испытания должны проводиться в соответствии с нормативно-технической документацией в специальной лаборатории. Протокол лабораторных испытаний составляется отдельно для каждой пробы и содержит:

  • реквизиты испытательной лаборатории;
  • номер пробы, присвоенный заказчиком;
  • дату и время проведения лабораторных испытаний;
  • экспертное заключение с выводами;
  • должность, фамилию, имя и отчество работника, проводившего лабораторные испытания.

«Автодор» намерен уточнить стоимость строительства трассы М-12 Москва — Казань из-за удорожания металлоконструкций и битума. Об этом заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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