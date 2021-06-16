Стоимость строительства трассы М-12 Москва — Казань изменится из-за удорожания металла и битума

«Автодор» намерен уточнить стоимость строительства трассы М-12 Москва — Казань из-за удорожания металлоконструкций и битума. Об этом заявил глава госокомпании Вячеслав Петушенко.

В проекте трассы присутствует большое количество сооружений, где используется арматура. На одно только барьерное ограждение потребуется 300 тысяч тонн металла, что повлияет на стоимость объекта.

«Битум по сравнению с четвертым кварталом почти в два раза уже поднялся. И естественно, в этом году в первом полугодии достаточно активно цены растут, поэтому экспертизу пройдем — уточним все цены», — сказал Петушенко «РИА Новости».

Он также добавил, что стоимость проекта оценивалась в ценах 2017 года.

Ранее строительство трассы Москва — Казань оценивалось 639 миллиардов рублей. Ожидалось, что она окупится через 9—10 лет. 150 млрд рублей из 639 — деньги ФНБ.



Ольга Плешкова