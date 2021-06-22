В Карелии отменили массовые мероприятия

В Республики Карелия из-за резкого роста числа заразившихся COVID-19 отменили в регионе все массовые развлекательные мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Отмечается рост показателей заболеваемости в возрастной группе 15-17 лет, причем значительный рост — в шесть раз, и лиц старше 65 лет на 84%. Также продолжился рост заболеваемости среди детей, посещающих дошкольные учреждения», заявила врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В Свердловской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации отменили областной Сабантуй и другие массовые мероприятия. Об этом у себя на странице сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Алексей Нечаев