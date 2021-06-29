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«Уфа» интересуется нападающим сборной Казахстана

15:52, 29.06.2021
«Уфа» интересуется нападающим сборной Казахстана
Фото: vk.com/fc.rotor

Нападающий сборной Казахстана Алексей Щеткин в ближайшее время подпишет контракт с «Уфой», сообщает Sport24.

Прошедший сезон 30-летний форвард заканчивал в волгоградском «Роторе», где успел сыграть 5 матчей и забить 2 гола.

Фото: vk.com/fc.rotor

Клуб из Волгограда стал для Щеткина первым зарубежным в карьере. До этого он выступал только в чемпионате Казахстана, в том числе в стане многократного чемпиона «Астаны».

Напомним, ранее стало известно о возвращении Морица Бауэра в «Уфу».

СпортФутбол Башкортостан
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