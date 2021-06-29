Минобороны построит горнолыжную трассу и яхт-клуб для камчатских подводников

Фото: Максим Платонов

Минобороны России сообщило, что в рамках развития социальной инфраструктуры в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке будут пострены новая школа, детские сады, яхт-клуб и горнолыжная трасса.

«В перспективе в пункте базирования подводных сил ТОФ планируется строительство коттеджного городка для командного состава, яхт-клуба, горнолыжной трассы, а также центра Русского географического общества. Также будет построена средняя школа на 500 мест, два детских сада, которые смогут принять до 400 детей», — сказали в военном ведомстве, пишет «РИА Новости».

Минобороны России построит в Казани новый военный госпиталь на 150 койко-мест. Проектные организации военного ведомства уже подготовили эскизы лечебного учреждения.

Алексей Нечаев