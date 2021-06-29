Краснодарцы получили «страйк» за трехкратный дисконт на тендере по проекту очистки реки Мелекески

Цена снизилась в три раза

Как выяснило «Реальное время», приостановлено определение разработчика проектно-сметной документации для расчистки русла реки Мелекески в Набережных Челнах на участке протяженностью 3 350 метров. При этом поставщик уже был выбран.

Общая площадь участка составляет 91 га. Окончание работ запланировано на 30 сентября этого года. Исполнитель должен предоставить календарный план выполнения проектно-изыскательских работ в течение 5 дней со дня подписания контракта.

Разместил тендер исполком Челнов. Итоги подвели 25 июня, победителем стало ООО «Научно-производственное объединение «Система» из Краснодарского края. Причем компания предложила сумму почти втрое ниже указанной — 3,24 вместо 9,44 млн рублей.

А через три дня конкурс застопорился из-за жалобы от казанского ООО «Производственная коммерческая фирма «Агроинвестстрой» — компания заняла второе место в конкурсе и предлагала сделать работы за 3,29 млн рублей, то есть «Система» обогнала ее в предложении буквально на 50 тысяч рублей. Фирма нашла в закупочных документах несостыковки: в информационной карте преимущества и ограничения для СМП не были установлены, а в проекте контракта указано: на исполнителя возлагают обязанности только при их наличии. Проверкой займется антимонопольная служба Татарстана.

В свое время «Система» занималась разработкой проекта расчистки русла реки Аше в пределах территории Лазаревского городского округа в Сочи. Фото: yugarf.ru

Студенческая весна и расчистка русла реки — что общего?

Стоит отметить, что научно-производственное объединение «Система» зарегистрировано в Краснодарском крае и заключило за прошлый год 25 контрактов, а за этот уже 22. Также компания учувствует в тендерах на организацию различных мероприятий, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс»: например, на организацию «Студенческой весны» в Татарстане в этом году или на проведение мероприятий по реализации образовательной программы в рамках Всероссийского форума волонтеров-медиков. Также компания сбирается организовывать мероприятия для «Росмолодежи».

В свое время «Система» занималась разработкой сметы и рабочей документации по экологической реабилитации реки Фарс в Шовгеновском районе Адыгеи, проекта расчистки русла реки Аше в пределах территории Лазаревского городского округа в Сочи и даже организацией Международного фестиваля адыгской культуры. Сейчас объединение трудится над разработкой проектно-сметной документации по расчистке, дноуглублению и спрямлению русла реки Элегест у села Сайлыг Чеди-Хольского кожууна в Республике Тыва и проектом расчистки участка Рыбинского водохранилища в Ярославской области.

Чистая прибыль «Системы» в 2020 году составила чуть более миллиона рублей — она снизилась в 13 раз по сравнению с 2019-м (13,8 миллиона рублей).

В активе «Системы» — участие в организации Международного фестиваля адыгской культуры. Фото: yuga.ru

Что касается «Агроинвестстроя», то в этом году компания проиграла еще один значимый конкурс — на разработку проекта расчистки участков Куйбышевского водохранилища в районе пос. Займище в Татарстане. Прибыль компании не намного больше НПО «Система» — около 1,3 млн рублей за 2020 год.

Расчистку Мелекески оценили в 250 млн рублей

Власти Татарстана и Набережных Челнов работают над тем, чтобы включить реку Мелекеску в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». И. о. министра экологии Татарстана Александр Шадриков считает, что неудовлетворительное состояние речки — одна из проблем Челнов.

— Мы готовы рассмотреть проект Татарстана о расчистке реки Мелекески, протекающей в городе Набережные Челны. Предварительно, финансирование оценивается в 250 млн рублей. В случае успешного согласования к проекту можно будет приступить в 2021—2022 годах, — говорил в сентябре 2020 года руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Река Мелекеска — одна из трех рек, протекающих через Набережные Челны. Она является левым притоком Камы, ее протяженность составляет 22 км. Из-за заиливания реки и ее слабого течения образуются застойные зоны — там бывает неприятный запах. В 70-х годах прошлого века реку заваливали бытовым и строительным мусором. В XXI веке много раз поднимался вопрос об очистке воды и благоустройстве берегов, но на это не всегда находились средства.



Алексей Нечаев