В Татарстане ужесточили порядок сдачи экзамена на права

В Татарстане ГИБДД начала принимать теоретический экзамен на водительские права в новом формате. Об этом сообщает «Татар-информ».

Перед началом экзамена испытуемых фотографируют и снимают на видео. Это сделано для того, чтобы посторонний человек не подменил того, кто сдает экзамен. Видеосъемка будет проводиться на протяжении всего экзамена.

Также на территории подразделения ГИБДД будут применять глушилки связи, а тестовые вопросы можно будет разглядеть только в специальных очках — чтобы никто не сфотографировал задания.

В таком формате вчера экзамен сдавали 89 человек. Из них 69 справились с заданием.

На прошлой неделе сообщалось, что с 2025 года ГИБДД планирует начать использовать при сдаче экзамена на права автомобили с программно-техническим комплексом, аналогичные тем, какие устанавливаются в автомобилях-беспилотниках.



Ольга Плешкова