Эльмир Набиуллин может стать игроком ФК «Химки»

Воспитанник казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин ведет переговоры с подмосковным клубом «Химки», сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, футболист не смог договориться о продлении контракта с «Сочи». Стороны приняли решение расстаться. За сочинский клуб защитник провел два сезона. С лета 2019 года он сыграл за «Сочи» 20 матчей, в которых отметился 1 ассистом.

Действующий контракт Набиуллина с сочинцами истекает 30 июня 2021 года, после чего игрок выйдет на рынок свободных агентов.

Напомним, Эльмир провел около 100 матчей за «Рубин», после того как был привлечен к основному составу. В январе 2018 года он вместе с Магомедом Оздоевым перешел в «Зенит», но не смог задержаться в команде и отправился в «Сочи».