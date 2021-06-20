США сообщили о новых санкциях в отношении России и российских компаний

Власти США сообщили о планах ввести новые санкции в отношении России и российских компаний, пишет ТАСС со ссылкой на помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

В частности, США намерены и дальше устанавливать ограничения для российских компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2".

Американские власти также готовят новый пакет санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, добавил помощник Байдена.

Напомним, в понедельник, 14 июня, вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации.

16 июня в Женеве после переговоров с Байденом Путин заявил, что все действия по ухудшению отношений России и США инициировались Вашингтоном. Нельзя предположить, что еще придумают конгрессмены, сказал он.

Татьяна Демина