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В Казани на ремонт дорог в этом году потратят полмиллиарда рублей

09:35, 18.06.2021
В Казани на ремонт дорог в этом году потратят полмиллиарда рублей
Фото: kzn.ru

В Казани на ремонт дорог планируется потратить 551,3 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс РТ». Ремонт планируется на протяженности 6,135 км в срок до 1 ноября текущего года. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Необходимо провести обустройство дорожной одежды, возвести искусственные сооружения, устроить искусственное освещение, переустроить инженерные коммуникации, посеять травы, посадить деревья и кустарники.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Чистопольском районе Татарстана потратят 164,1 млн рублей.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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