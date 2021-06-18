В Казани на ремонт дорог в этом году потратят полмиллиарда рублей
В Казани на ремонт дорог планируется потратить 551,3 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс РТ». Ремонт планируется на протяженности 6,135 км в срок до 1 ноября текущего года. Источник финансирования — бюджет Татарстана.
Необходимо провести обустройство дорожной одежды, возвести искусственные сооружения, устроить искусственное освещение, переустроить инженерные коммуникации, посеять травы, посадить деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Чистопольском районе Татарстана потратят 164,1 млн рублей.
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