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В Набережных Челнах умерла врач БСМП Светлана Габбасова

11:49, 29.06.2021
В Набережных Челнах умерла врач БСМП Светлана Габбасова
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах умерла патологоанатом больницы скорой медпомощи Светлана Габбасова. Об этом сообщается в Instagram медучреждения.

Она ушла из жизни после тяжелой болезни 26 июня. Габбасова родилась 27 ноября 1957 года в городе Богдановка Грузинской ССР. В 1982 году окончила Ставропольский государственный медицинский институт, в 1983 году — интернатуру в РКБ Казани. После этого Светлана Васильевна начала работать в патологоанатомическом отделении Больницы скорой медицинской помощи Челнов. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд поощрена почетной грамотой министерства здравоохранения РТ и благодарностью Министра здравоохранения РФ.

ОбществоМедицина Татарстан
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