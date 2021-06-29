Евро-2020 стал самым результативным в истории чемпионатов Европы

Чемпионат Европы — 2020 по футболу стал самым результативным в истории проведения европейских турниров среди сборных.

Накануне прошли два матча, в которых было забито 14 мячей. В первом из них Испания обыграла в овертайме Хорватию (5:3). Гол хорвата Мислава Оршича стал 109-м на Евро-2020, что является рекордным в истории чемпионатов Европы. До этого самым результативным турниром считался Евро-2016, на котором сборные забили 108 мячей.

За день до окончания 1/8 финала на Евро-2020 уже забито 118 голов. Из них 94 раза мяч побывал в воротах сборных на групповом этапе турнира.

Фото: vk.com/euro2020

Отметим, что с 2016 года был обновлен формат проведения чемпионатов Европы. С тех пор на турнире стали участвовать 24 команды вместо 16, а также появилась стадия 1/8 финала. Ранее плей-офф Евро начинался с четвертьфиналов.

По средней результативности Евро-2020 также пока превосходит результаты всех других чемпионатов Европы (2,81 гола за игру). При этом, чтобы сохранить лидерство и по этому показателю, на турнире должно быть забито не менее 140 голов.

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