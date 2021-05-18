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Главный терапевт Минздрава РТ: жара не противопоказана для вакцинации от COVID-19

15:32, 18.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главный терапевт Минздрава РТ: жара не противопоказана для вакцинации от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Жаркая погода не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, заверила главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.

Эксперт отметила, что в современных методических рекомендациях, разработанных Минздравом и ведущими научными учреждениями, нет запретов к прививке от COVID-19, связанных с перепадами температур.

Проконсультироваться с врачом перед вакцинацией следует гражданам, имеющим серьезные хронические заболевания, рассказала Абдулганиева в прямом эфире в Instagram-аккаунте Оперштаба РТ по противодействию распространению коронавируса.

Подробнее о советах эксперта в жаркое время — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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