Ак Барс Банк выбрал победителей конкурса ко Дню предпринимателя

Ак Барс Банк подвел итоги конкурса ко Дню предпринимателя. Победителями стали представители обувной компании «БАРС», компании Dogs life, которая занимается стрижкой и дрессировкой собак, а также антикафе «Баклажан».

Каждый победитель получит бесплатное размещение рекламы на медиафасаде Ак Барс Арены в течение двух недель. Разместиться на медиафасаде предприниматели смогут до конца 2021 года.

Участникам конкурса нужно было написать оригинальное продолжение фразы «Быть предпринимателем is...».

Поучаствовать можно было в соцсетях Ак Барс Банка для бизнеса: Instagram, Facebook, «ВКонтакте».

Партнерский материал