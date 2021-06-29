В России за год в 30 раз выросло количество поездок на арендованных самокатах

В России за год в 30 раз выросло количество поездок на арендованных самокатах. Такое исследование провел Райффайзенбанк.

Согласно данным, количество поездок на арендованных самокатах выросло в восемь раз в Москве и в 30 раз в других городах страны. За год сервисом кикшеринга воспользовались почти 17 тысяч раз.

При этом, средний чек поездки снизился в Москве с 300 до 200 рублей, а в регионах с 250 до 190 рублей, пишет «РИА Новости».

Неделю назад власти Казани приняли новые правила пользования электросамокатами. Новые правила включают появление множества участков с ограничением скорости до 10-15 км/ч, запрет на сдачу их в аренду детям и многое другое.



Ольга Плешкова