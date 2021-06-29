За вчерашний день в Казани задержали 11 пьяных водителей

За вчерашний день в Казани задержали 11 пьяных водителей и четыре водителя без прав. Такие данные предоставили в Госавтоинспекции Казани.

Произошло шесть аварий с пострадавшими: четыре столкновения, один наезд на пешехода и один — на велосипедиста. Еще 113 ДТП привели к материальному ущербу.

Пресечено 22 нарушения в отношении граждан на электросамокатах и 9 правонарушений в отношении велосипедистов.

Также в полицию были доставлены два человека по подозрению в совершении преступления.



За 27 июня в Казани задержали 13 пьяных водителей и пять водителей, не имеющих права управления.



Ольга Плешкова