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В Казани за сутки задержали 13 пьяных водителей

07:54, 28.06.2021
В Казани за сутки задержали 13 пьяных водителей

За 27 июня в Казани задержали 13 пьяных водителей и пять водителей, не имеющих права управления, сообщает ГИБДД города.

За воскресенье произошло 44 ДТП, одно из них — с пострадавшим (столкновение). Остальные ДТП — с материальным ущербом.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли семь нарушений в отношении электросамокатчиков и пять нарушений в отношении велосипедистов. По подозрению в совершении преступлений в полицию доставили пять граждан.

За 26 июня в Казани произошло 80 ДТП: три случая с пострадавшими — одно опрокидывание и два наезда на пешеходов, остальные — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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