Опрос: четверть россиян считает, что без связей построить карьеру невозможно

Четверть россиян считают, что без связей и знакомств невозможно построить успешную карьеру. Таковы данные опроса сервиса по поиску сотрудников «Работа.ру».

Согласно результатам опроса, 44% респондентов считают, что иногда связи бывают полезны для продвижения в карьере. 17% опрошенных заявили, что знания и навыки важнее полезных знакомств, и 14% опрошенных заявили, что все дело в удаче и в умении находить общий язык с начальством.

10% респондентов признались, что регулярно используют полезные связи для карьерного продвижения, пишет RT. Еще 25% опрошенных рассказали, что воспользоваться удачным знакомством удалось лишь раз.

На прошлой неделе в Казани запустили сервис оплачиваемых стажировок для школьников «Заработай сам». С его помощью подростки смогут попробовать себя в профессиях дизайнера, режиссера, оператора, ведущего, smm-менеджера и других специалистов востребованных профессий.



Ольга Плешкова