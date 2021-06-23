В Казани запустили сервис для школьников «Заработай сам»

В Казани запустили сервис оплачиваемых стажировок для школьников «Заработай сам». С его помощью подростки смогут попробовать себя в профессиях дизайнера, режиссера, оператора, ведущего, smm-менеджера и других специалистов востребованных профессий.



Опытные наставники помогут школьникам в реализации идей. За идеи подростки будут получать вознаграждение. Сервис доступен для казанцев от 14 до 18 лет. Заявку можно подать до 29 июня, а стажировки стартуют в июле. Проект запустил фонд «Благие дела», сообщает мэрия города.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что шестиклассник из Казани Таир Гатауллин создал интернет-платформу для реализации молодежных проектов. На его сайте дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет могут представить собственные проекты в разных направлениях: бизнес, программирование, музыка, фото и видео, наука, литература.

Маргарита Головатенко