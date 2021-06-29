Сегодня в некоторых домах Советского района Казани на сутки отключат воду

Во вторник, 29 июня, в некоторых домах Советского района Казани на сутки отключат воду. Это связано с подключением двух водопроводов многоквартирного жилого дома на улице Николая Ершова.

Так, с 9.00 29 июня до 9.00 30 июня воды не будет по адресам:

улица Академика Губкина, 12, 18в, 18б, 19, 21, 23, 24, 25, 25 корпус 2; 27, 30а, 30б, 30в, 30г, 31, 31а;

улица Заря, 1, 2, 3, 3а, 4, 6;

улица Ершова, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 49е, корпус 1; 49а, корпус 1; 55, 55а, 55б, 55е, 55в (детский сад), 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 61, 63 (вуз), 65 (больница), 65/1;

улица Каспийская, 6, 8, 10, 12;

Сибирский тракт, 1;

в домах по улицам Б. Галеева, Новаторов и Сибирскому переулку.

Также с 09:00 29 июня до 09:00 30 июня возможно понижение давления воды в домах по адресам:

улица Искра, 1, 3, 6/35а;

улица Ершова, 31а, 31б, 31в, 35а/6, 35, корпус 1; 47, 49 (РКПБ), 49/1, 49/2, 49/3, 49а, корпус 2; 51, 53, 53, корпус 1; 55, корпус 1 (гимназия);

в домах по улицам П. Алексеева, Сеченова.

Местные жители могут подать заявку на подвоз воды автоцистернами, сообщается на сайте мэрии Казани. Телефон диспетчерской службы +7(843)231-62-60.

Напомним, сегодня с 00.00 до 15.00 горячее водоснабжение отключат на улице Восстания, 101 и в домах №46, 48, 48а, 50 и 50а по улице Бакалейной.

Татьяна Демина