Завтра в Казани отключат горячую воду в некоторых домах на улицах Восстания и Бакалейной

Во вторник, 29 июня, в Казани в некоторых домах на улицах Восстания и Бакалейной отключат горячую воду. Это связано с аварийными работами, сообщили в администрации Кировского и Московского района города со ссылкой на «Казанские тепловые сети».

Так, завтра с 00.00 до 15.00 горячее водоснабжение отключат на улице Восстания, 101 и в домах №46, 48, 48а, 50 и 50а по улице Бакалейной.

Мэрия Казани уже опубликовала список отключения горячей воды на июль в домах, подключенных к сетям «Татэнерго». Сезонное отключение горячей воды связано с проведением гидроопрессовок тепловых сетей.

Татьяна Демина