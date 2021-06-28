Захарова считает вымогательством требование Чехии выплатить €25,5 млн компенсации из-за взрывов во Врбетице

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Чехии выплатить €25,5 млн компенсации в связи со взрывами во Врбетице в 2014 году, к которым, по мнению властей страны, причастны российские спецслужбы. По ее словам, это похоже на вымогательство.

«Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Представитель российского МИД считает это «компенсацией за несовершенное». По ее мнению, чешские власти действуют «по принципу русской пословицы «наказать невиновных, наградить непричастных».

Захарова также заявила, что чешские политики сами вписали свою страну в список недружественных России стран и подтверждают этот статус. «Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно», — написала она.

Фото: pixabay.com

Сегодня СМИ сообщили, что замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием выплаты компенсации в 650 млн крон.



В мае первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров заявил, что Россия не будет платить Чехии компенсацию по «абсурдным обвинениям» за взрывы во Врбетице.



Татьяна Демина