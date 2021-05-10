Россия не будет платить компенсацию по «абсурдным обвинениям» Чехии о взрывах во Врбетице

Россия не будет платить Чехии компенсацию по «абсурдным обвинениям» за взрывы во Врбетице, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.



Он подчеркнул, что факты причастности России ко взрывам не установлены, поэтому и платить не за что: «Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд».

Джабаров считает, что политика Чехии, включая предложение европейским странам о высылке российских дипломатов, — игра премьер-министра, которому «хочется понравиться американцам». Замглавы Совфеда отметил хорошие отношения народов Чехии и России, сообщает «РИА Новости».

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Напомним, Чехия сообщила о намерении получить с России компенсацию из-за взрывов в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Ее размер в Министерстве финансов страны оценивают примерно в один миллиард крон (это около $47,5 миллиона, или 350 млн рублей).

Потребовать возместить ущерб в апреле призвали в парламенте Чехии. Его глава Андрей Бабиш назвал взрывы в Врбетице неприемлемым террористическим актом. Незадолго до этого заявления он рассказывал, что в Чехии готовятся «правовые шаги» с требованием компенсации материального ущерба.



Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Маргарита Головатенко